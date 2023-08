Futebol europeu: saída de Neymar do PSG não é surpresa, opina comentarista francês

Depois de Lionel Messi deixar o Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé declarar querer sair no final de seu contrato em junho de 2024, agora é a vez de Neymar indicar oficialmente seu desejo de sair neste verão. Com tantas reviravoltas, o time parisiense deve realizar mudanças estratégicas tanto no setor econômico quanto desportivo do clube, tendo seu futuro incerto na próxima temporada do campeonato europeu.

Luiza Ramos, da RFI

Em entrevista à RFI, o jornalista da France Football e consultor da Radio Foot Internationale, Nabil Djellit, comenta o declínio do PSG desde a última temporada e não se surpreende com o desejo de Neymar Junior em sair da equipe.

“Não, não é realmente uma surpresa. Não é de hoje que o Paris Saint-Germain está em dificuldades. (…) Não podemos dizer que o clima seja propício ao desempenho do brasileiro, ele tem o desejo de partir e o clube tem o desejo de virar uma página”, opinou.

O destino de Neymar

Perguntando sobre o destino do atleta, o jornalista acredita que Neymar deve ter algumas opções a analisar. Ou voltar para a Espanha, no Barcelona, ou ir para a Arábia Saudita, Qatar, que se mostrou interessado no passe do jogador. Além disso, o jornalista esportivo citou também que equipes do Major League Soccer, dos EUA, onde Messi está atualmente, também estão de olho no passe do atleta.

Para Nabil Djellit "o contexto financeiro é algo extremamente importante", ele aponta que se Neymar quiser manter o mesmo nível salarial seria melhor ir para a Arábia Saudita. Já a escolha pelo Barcelona, Djellit pondera ser o que faria o “jogador mais feliz”, mas não que seria a melhor decisão economicamente, pois segundo ele os espanhóis não conseguiriam manter os padrões salariais que Neymar tem no PSG.

É o fim de uma era no PSG?

Segundo a AFP, a atual temporada do futebol europeu está mais em aberto do que nunca. As reviravoltas no PSG, com a saída de Kylian Mbappé e o futuro nebuloso de vários executivos, estão aguçando o apetite de seus rivais, incluindo a equipe do Olympique de Marselha. O OM deu uma repaginada e promete uma grande temporada da Ligue 1. O primeiro embate entre o PSG e o OM para a temporada 2023/2024 está marcado para 24 de setembro.

Se a mudança de treinador, com a nomeação de Luis Enrique no lugar de Christophe Galtier, era esperada, o confronto entre a direção e Mbappé pegou todos de surpresa e fragilizou consideravelmente o clube na hora de defender o título.

É sem o capitão da seleção francesa, punido por ter anunciado a intenção de ficar até 2024 sem prorrogar o contrato para além desta data, que o PSG deve receber o Lorient no Parc des Princes, no sábado (12) e o desfecho do combate parece incerto, com todos aderindo às suas posições.

(Com AFP)

