Estreia da Liga 1 francesa é marcada por tensões no PSG com Neymar, Verratti e Mbappé

Os clubes de Nice e Lille dão o pontapé inicial da nova temporada da Liga 1 francesa de futebol, que tem jogo de estreia nesta sexta-feira (11), às 21h, no horário de Paris. Os dois times têm a firme intenção de se classificar para a Liga dos Campeões. Mas é o futuro do PSG, que está em processo de separação de suas principais estrelas, que figura nas manchetes.

Nesta primeira rodada do Campeonato Francês, o time de Neymar joga no sábado (12) contra o Lorient. O diário esportivo L'Équipe diz que ninguém sabe qual será a composição do PSG daqui a três semanas, o que torna impossível dizer se os parisienses continuam favoritos ao décimo título em 13 anos.

O atacante Ousmane Dembélé foi aprovado nos exames médicos e deve entrar em campo rapidamente, concluída a transferência do Barcelona por € 50 milhões, para um contrato de cinco anos com o PSG. Por outro lado, os casos de Neymar e Marco Verratti continuam incertos, frisa o L'Équipe.

Desde quarta-feira, tornou-se oficial que o clube não contaria com eles nesta temporada, mas Neymar e Verratti devem continuar treinando com a equipe principal do técnico Luis Enrique. O clube não quer aumentar a tensão no vestiário, rebaixando o brasileiro e o italiano para o segundo grupo, o que aconteceu para Mbappé há três semanas e tem causado bastante confusão no time, informa o jornal.

L'Équipe reafirma que Neymar e Verratti negociam com vários clubes interessados (Arábia Saudita, MLS, La Liga espanhola e Premier League, da Inglaterra), mas o italiano tem contrato até 2026 e o brasileiro até 2027, o que exigirá acertos jurídicos.

Em relação a MBappé, manchete do jornal Le Parisien, o jogador reiterou ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, na terça-feira, que tem a intenção de honrar o último ano de seu contrato e deixar o clube em 2024 livre de direitos. De acordo com a resportagem do Le Parisien, esse plano de Mbappé perturba os dirigentes do PSG, que devem decidir entre uma prorrogação ou uma venda imediata, sob pena de perder a temporada.

