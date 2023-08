Copa do Mundo: França lamenta eliminação diante da Austrália, que avança para a semifinal

A Austrália se classificou para a semifinal da Copa do Mundo feminina neste sábado (12), ao derrotar a França nos pênaltis por 7-6, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.

A classificação das 'Matildas' contra as ‘Bleues’ foi decidida após dez cobranças para cada lado, com a atacante Cortnee Vine convertendo o pênalti que sacramentou a vitória australiana. A torcida australiana vibrou com o resultado.

Quatro anos depois da derrota nas quartas de final para os Estados Unidos em casa, as francesas tentavam mais uma semifinal. Desde 2009, a equipe francesa chegou a todas as quartas de final das principais competições para as quais se classificou. Mas seu histórico é irregular, com seis eliminações e apenas três aparições nas semifinais, incluindo a Copa do Mundo de 2011 e a última Eurocopa, na Inglaterra.

As australianas, que já venceram a Copa do Mundo, chegam às semifinais de uma Copa pela primeira vez em sua história.

Guerreiras

A revolução iniciada pelo carismático técnico das Bleues Hervé Renard não teve o resultado esperado. A parte mental das francesas, principal linha de trabalho e aperfeiçoamento de Renard, não durou após a prorrogação, apesar das claras chances (107, 110, 120 minutos) e de uma interminável disputa de pênaltis indo até a décima tentativa.

Selma Bacha, a estreante Eve Perisset, Kenza Dali e a jovem Vicki Becho erraram, ao contrário de Wendie Renard, Eugénie Le Sommer, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui e Maëlle Lakrar. As duas defesas da goleira Solène Durand e o gol sofrido pela australiana Mackenzie Arnold foram em vão.

Antes dessa partida, as Bleues fizeram uma campanha bastante tranquila. Houve apenas um choque, contra o Brasil na fase de grupos (2 a 1), em 29 de julho. Desde aquela partida histórica contra a seleção brasileira, as tricolores enfrentaram dois adversários muito fracos: Panamá (6 a 3), com três gols da atacante Kadidiatou Diani, e Marrocos (4 a 0).

(Com agências)

