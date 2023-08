Espanha vence e pode disputar título do Mundial feminino com as anfitriãs em Sydney

A Espanha se classificou nesta terça-feira (15) para a sua primeira final da Copa do Mundo de futebol feminino. O time venceu a Suécia por 2 a 1 em Auckland, em uma semifinal emocionante, com o gol da decisão marcado por Olga Carmona. A equipe disputa a título com as vencedoras da partida entre Austrália e Inglaterra, que jogam na quarta-feira (16).

Com um chute forte, a zagueira espanhola eliminou as suecas, que tinham conseguido empatar minutos antes, com gol de Rebecka Blomqvist. Disputando a sua primeira semifinal, a Espanha agora vai em busca do título, que certamente vai confirmar sua mudança de status de uma nação emergente para uma potência estabelecida no futebol feminino.

A vitória também apaga momentaneamente as tensões entre as jogadoras e o técnico Jorge Vilda. No ano passado, 15 atletas protestaram e se recusavam jogar sob o comando do treinador.

Foca na Final

Sendo uma das seleções mais jovens do torneio, a Espanha enfrenta, no domingo (20), em Sydney, Austrália ou Inglaterra, outros dois países em busca de uma primeira estrela.

"Não tenho preferência. São duas equipes muito competitivas. (...) Queremos ganhar a final", afirmou o treinador Jorge Vilda.

"Estamos a um passo da glória. Estamos trabalhando juntas para isso", acrescentou Salma Paralluelo, 19 anos, autora do primeiro gol e um dos destaques do time.

Suécia eliminada

O triste desfecho se repete para a Suécia. É a terceira semifinal consecutiva da Copa do Mundo que o time perde, sem falar na semifinal perdida na Eurocopa do ano passado.

"Todo mundo sente tristeza e uma grande decepção", admitiu o técnico Peter Gerhardsson, que prometeu seu "melhor time" para a disputa do terceiro lugar, que acontece no sábado (19), em Brisbane.

Destaque para Paralluelo

As suecas, que haviam eliminado os Estados Unidos, as bicampeãs, na oitava rodada, e depois o Japão nas quartas de final, deixaram a competição contra uma equipe adversária supostamente menos experiente e contra a qual nunca havia perdido em onze confrontos.

A estratégia de focar na defesa, porém, manteve as espanholas longe do gol de Zecira Musovic, que não precisou atuar como fez brilhantemente contra as americanas. Mas a Espanha manteve-se fiel ao seu jogo de posse de bola, com jogadas bonitas e de qualidade, mas sem perigo, durante uma primeira hora equilibrada, sem brilhantismo de nenhuma das partes.

Porém, a entrada em campo de Salma Paralluelo, no lugar da duas vezes Bola de Ouro Alexia Putellas, relançou a partida a favor da Espanha que, finalmente, saiu do ritmo imposto pelas adversárias.

A estrela do Barcelona abriu o placar com um belo chute rasteiro da direita. Foi ela quem já tinha marcado para qualificar a Espanha para as semifinais, na prorrogação com a Holanda, jogo em que tinha começado no banco.

O gol acordou a Suécia, que empatou com Blomqvist, mas, que na sequência, foi decidido pela capitã espanhola, Olga Carmona.

(Com informações da AFP)

