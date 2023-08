Austrália perde em casa e Inglaterra pega Espanha em sua 1ª final de Copa do Mundo Feminina

A Inglaterra, atual campeã europeia, se classificou para a primeira final da Copa do Mundo Feminina de sua história, e enfrentará a Espanha nesta quarta-feira (16), depois de eliminar a Austrália (3 x 1), incentivada até o fim por um estádio lotado, e apesar da excelente participação no jogo da estrela australiana Sam Kerr.

Publicidade Leia mais

As inglesas Lauren Hemp e Alessia Russo consolidaram o estrago no final da partida em Sydney, quando a Inglaterra acabou com os sonhos australianos nesta quarta-feira, com uma vitória clara por 3 x 1, cravando um lugar na final da Copa do Mundo Feminina contra a Espanha.

As Leoas, como são conhecidas as jogadoras inglesas, já haviam tropeçado duas vezes na mesma fase, mas as campeãs europeias não cometeram nenhum erro desta vez e chegam à final pela primeira vez.

Elas abriram o placar nove minutos antes do intervalo, com Ella Toone, do Manchester United, soltando um foguete dentro da área com a parte externa da chuteira.

A estrela australiana, Sam Kerr, que se recuperou de uma lesão e foi titular pela primeira vez neste torneio, reagiu para o time da casa no segundo tempo com um gol que incendiou a partida, pegando a bola e chutando de 30 metros, depois de uma corrida sinuosa.

O gol provocou cenas de êxtase no público recorde de 75.784 pessoas. Mas a grande torcida australiana foi silenciada oito minutos depois, quando Hemp entrou na área e chutou no canto, antes de Russo completar para a Inglaterra a apenas quatro minutos do fim.

"A única coisa que eu sempre quis"

"A única coisa que eu sempre quis foi chegar a uma final de Copa do Mundo", disse a zagueira inglesa Lucy Bronze após a partida.

"Jogamos da maneira que queríamos jogar, fomos determinadas e resistentes. Sabíamos que o estádio iria à loucura e dissemos a nós mesmas que iríamos silenciá-lo e, no final, conseguimos", ela acrescentou.

Usando um uniforme azul incomum, as inglesas foram uma ameaça constante para a defesa australiana. E nunca vacilaram.

Apesar de algumas boas defesas (9ª, 26ª e 43ª) da goleira australiana Mackenzie Arnold, que se tornou uma heroína nacional desde a interminável disputa de pênaltis vencida contra a França nas quartas de final, as australianas, jogando em sua primeira semifinal, deixaram muito espaço.

Isso se refletiu no primeiro gol da Inglaterra, quando a equipe não conseguiu pressionar o suficiente dentro da área. Servida por Alessia Russo, Ella Toone abriu o placar com um potente chute de pé direito no canto oposto, sem dar chance a Arnold (36'), seu 17º gol pela Inglaterra.

Kerr, uma jogada excepcional e uma falha

Assim como na partida contra a Colômbia (2 x 1), também impulsionada pelo público no Estádio Olímpico de Sydney, as companheiras de equipe de Millie Bright repentinamente extinguiram o fervor dos 75,7 mil espectadores.

Mas o estádio foi rudemente acordado por uma jogada excepcional da icônica Sam Kerr, que surgiu do nada. Começando sozinha, Sam Kerr deu um chute sublime de fora da área que passou por baixo do travessão de Mary Earps (63'). Foi um chute de 24 metros, calculado a 95km/h. Seu primeiro gol em sua quarta Copa do Mundo, o 64º em sua 124ª partida pela seleção das "Matildas", as jogadoras australianas.

O jogo então se intensificou, graças ao despertar da equipe verde e amarela. A capitã australiana quase dobrou a vantagem logo após seu gol, mas sua cabeçada foi bloqueada (65'), sem contar com a compostura e a eficiência britânicas.

As Leoas foram pressionadas pelas Matildas, que finalmente estiveram afiadas, mas, longe de entrar em pânico, elas recuperaram a liderança graças a um erro de Ellie Carpenter, do Lyon, que deixou Lauren Hemp correr por trás dela e passar por Arnold, marcando seu terceiro gol na Copa do Mundo.

Mais tarde, Sam Kerr viu seu chute de pé direito subir demais, antes que a Inglaterra silenciasse as australianas de vez quando Alessia Russo fez 2 x 0 com um chute cruzado perfeito.

Após o gol, no meio do círculo central, a capitã australiana, com as mãos nos joelhos, carregava nos ombros o pesar e a tristeza de um país inteiro.

A Austrália tentará se consolar na partida de sábado (19) contra a Suécia pelo terceiro lugar.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro