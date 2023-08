Passagem de Neymar por Paris é descrita como "um grande desperdício" por jornal francês

A imprensa francesa desta quarta-feira (16) trata do último capítulo da novela Neymar no PSG. O clube saudita Al-Hilal oficializou ontem a contratação do atacante brasileiro, que deixará o time parisiense após seis conturbados anos. Os jornais franceses não escondem a decepção com o jogador.

"Um grande desperdício": é desta forma que o diário Le Monde classifica a trajetória de Neymar pelo time parisiense. Após uma chegada "em fanfarra", sua partida é "amarga", diz o jornal. Segundo a matéria, a passagem do jogador brasileiro por Paris será menos lembrada por sua performance e mais por contusões, polêmicas e decepções.

O jornal esportivo L'Équipe enviou um repórter à Arábia Saudita para acompanhar pessoalmente o anúncio do Al-Hilal. "No coração do novo reino de Neymar" é o título de uma das matérias principais do diário, com chamada de capa. Segundo informações do enviado especial, o clube deve apresentar o jogador oficialmente no sábado (19), com uma imensa festa.

Nas contas do Al-Hilal nas redes sociais, posts sobre a chegada do atacante brasileiro se multiplicaram nas últimas horas. Em um deles, Neymar aparece ao lado do presidente do time saudita, assinando o contrato. "Desejamos boas-vindas", afirma o dirigente antes de um caloroso aperto de mão.

Em Riad, a reportagem do L'Équipe visitou as instalações do Al-Hilal, que passa por uma imensa reforma para atender às exigências dos últimos jogadores contratados. O diário lembra que além de Neymar, o time saudita também trouxe outras grandes estrelas do futebol europeu, como o senegalês Kalidou Koulibaly (ex-Chelsea), o sérvio Milinkovic-Savic (ex-Lazio), o português Ruben Neves (ex-Wolverhampton) e o brasileiro Malcom (ex-Zénith de São Petersburgo).

Desentendimentos entre Mbappé e Neymar

O jornal Le Parisien dedica duas de suas páginas da editoria de esporte às últimas revelações dos bastidores da saída do brasileiro do PSG, envolvendo uma rusga com o atacante Mbappé. "Se em campo a relação entre os dois era extraordinária, os dois jogadores teriam protagonizado pequenas brigas e polêmicas nas últimas temporadas no clube", diz a matéria.

Segundo o diário, há anos Mbappé e Neymar não se aguentavam mais e uma das condições do atacante francês para prolongar seu contrato no PSG teria sido a saída do craque brasileiro. Le Parisien diz que uma das formas de confirmar essa informação foi a multiplicação de likes da conta de Neymar no Instagram em posts que tratavam da suposta exigência de Mbappé.

De acordo com a matéria, a razão do desentendimento teria sido todos os privilégios do então camisa 10 do PSG, junto às polêmicas relacionadas a seu modo de vida e contusões que lhe deixavam frequentemente fora dos campos. Enquanto isso, o atacante francês vencia partida após partida "com uma rotina acadêmica", descreve Le Parisien.

O jornal salienta que a rusga também dividiu o resto da equipe, o que teria pesado na decisão do PSG de deixar Neymar ir embora. De toda essa novela, o diário prefere guardar os bons momentos da dupla que disputou lado a lado 138 partidas e que poderia ter colocado "a Europa a seus pés". Mas hoje, infelizmente, restam apenas "estatísticas e arrependimentos", lamenta Le Parisien.

