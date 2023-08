Federação Internacional de Xadrez decide banir jogadoras trans dos torneios femininos

A Federação Internacional de Xadrez (Fide) anunciou que as jogadoras transgênero serão temporariamente suspensas das categorias femininas de seus torneios, a partir de segunda-feira (21), aguardando a introdução de novos regulamentos, o que pode levar até dois anos.

"No caso de transição de gênero do masculino para o feminino, a jogadora não pode participar de eventos femininos até que uma nova decisão da Fide seja tomada", disse em um comunicado da organização, com sede em Lausanne, Suíça.

A decisão final será tomada "dentro de dois anos", disse a mesma fonte. A medida não se aplica aos homens transexuais que competem nas categorias masculinas, mas serão privados, de acordo com o regulamento provisório, dos títulos femininos conquistados antes da sua transição, indicou ainda o órgão.

Segundo a FIDE, a mudança de sexo "tem um impacto significativo no estatuto de uma jogadora e em sua elegibilidade futura para torneios", sem fornecer mais detalhes sobre suas motivações.

Anúncio gera críticas

O anúncio gerou críticas, especialmente porque, diferente de muitos outros esportes, o xadrez não está relacionado à capacidade física dos atletas e sim à intelectual.

“Não acho que sou mais inteligente do que a maioria das mulheres cis, nem acho que meus anos pré-transição me deram uma vantagem inata no xadrez”, escreveu a jornalista e enxadrista transgênero Ana Valens em um artigo publicado no The Mary Sue site.

No mundo do esporte, a União Internacional de Ciclismo (UCI), o Atletismo Mundial e a Federação Internacional de Natação também tomaram medidas para manter atletas transexuais fora das competições femininas.

(Com informações da AFP)

