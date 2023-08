MP da Espanha quer investigar 'agressão sexual' em caso de beijo forçado de Rubiales em Jenni Hermoso

O Ministério Público espanhol informou, nesta segunda-feira (28), que abriu uma investigação preliminar contra Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que foi suspenso por "suposto crime de assédio sexual". Rubiales é acusado de dar um beijo forçado na jogadora Jennifer Hermoso após a vitória da Espanha na final do Mundial feminino em Sidney, em 20 de agosto.

A principal instância penal na Espanha afirmou em um comunicado que iniciou investigações preliminares "diante das manifestações públicas" da jogadora da seleção feminina de que "o ato não foi consentido".

O MP anunciou que entrará em contato com a jogadora para informar que, "como vítima de um suposto crime de assédio sexual", ela tem o direito de formalizar uma denúncia contra o presidente da RFEF. Isso é necessário para que o processo judicial possa avançar.

Rubiales beijou a jogadora da seleção feminina na boca durante a cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo, vencida pela Espanha, o que gerou inúmeras críticas e reações.

No sábado, a Fifa suspendeu o dirigente de suas funções por 90 dias, prazo da tramitação do processo disciplinar contra ele. Na sexta-feira (25), ele se recusou a deixar seu cargo e afirmou que o beijo em Hermoso foi "consentido".

No mesmo dia, a jogadora de 33 anos, disse que se sentiu "vulnerável e vítima de agressão" quando recebeu o beijo de Rubiales e, na sua opinião, o ato foi impulsivo, machista, inadequado e sem qualquer tipo consentimento".

Mãe de Rubiales faz greve de fome

A mãe de Rubiales iniciou uma greve de fome nesta segunda-feira (28) para denunciar o "assédio" sofrido por seu filho. Ela está na igreja de Motril, no sul da Espanha, onde pretende permanecer até que Jenni Hermoso, a jogadora que foi beijada à força na boca por seu filho, "conte a verdade" sobre o que aconteceu, disse Vanessa Ruiz Bejar, prima de Luis Rubiales, à imprensa.

"Esse assédio não é justo. Sua mãe, que é muito religiosa, encontrou refúgio em Deus. Ela começou uma greve de fome e não quer sair da igreja", disse ela, argumentando que a jogador "mudou suas declarações três vezes", disse a prima.

Luis Rubiales cresceu em Motril e seu pai chegou a ser prefeito da cidade. O patrão do futebol espanhol, de 46 anos, foi suspenso no sábado pela Fifa "de todas as atividades relacionadas ao futebol em nível nacional e internacional" por 90 dias.

O caso, já apelidado de "#MeToo do futebol espanhol" e que ofuscou o título mundial feminino da seleção espanhola - a La Roja, causou uma onda de indignação na Espanha e no exterior.

(Com informações da AFP)

