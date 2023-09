Federação espanhola de futebol tenta se redimir após escândalo de Rubiales

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) informou, nesta terça-feira (5), que Jorge Vilda não é mais o técnico da seleção feminina de futebol do país. O anúncio foi apresentado como "uma das primeiras medidas de renovação" após o escândalo provocado pelo beijo forçado de Luis Rubiales, presidente da entidade, na jogadora Jenni Hermoso.

Jorge Vilda (dir.), que apoiava Luis Rubiales (esq.), foi demitido do posto de técnico da seleção feminina de futebol.

A RFEF "decidiu prescindir dos serviços de Jorge Vilda como diretor esportivo e técnico da seleção feminina, cargo, este último, que assumiu em 2015", informou a federação em comunicado.

A continuidade de Vilda no cargo estava por um fio por sua relação próxima com o dirigente, a quem o treinador aplaudiu quando afirmou que não renunciaria à presidência da RFEF durante uma assembleia da federação. Essa proximidade foi evidenciada pelo próprio Rubiales, quando nesse mesmo discurso ele propôs a renovação do contrato de Vilda no comando da seleção feminina e o aumento de seu salário para € 500 mil (R$ 2,6 milhões na cotação atual) por ano.

O cargo de treinador será ocupado pela primeira vez por uma mulher, a ex-jogadora do Barcelona Montsé Tomé, de 41 anos.

Desculpas por ato 'inaceitável'

O anúncio da demissão de Vilda acontece no mesmo dia que a federação pediu "desculpas" pelo comportamento de Rubiales em outro comunicado, no qual anunciou "um conjunto de atuações" para melhorar a "governança" da entidade, "reparar" os danos causados e "garantir que estes comportamentos não se repitam".

A federação indicou que "considera imprescindível pedir as mais sinceras desculpas ao futebol mundial como um todo, às instituições do futebol (Fifa, Uefa, FN), aos/às jogadores(as) de futebol, especialmente às jogadoras da seleção pelo comportamento totalmente inaceitável de seu mais alto representante institucional durante a final" da Copa do Mundo feminina.

"O dano causado ao futebol espanhol, ao esporte espanhol, à sociedade espanhola e ao conjunto de valores do futebol e do esporte foi enorme", lamenta o texto, assinado por Pedro Rocha, presidente interino da RFEF desde que a Fifa suspendeu Rubiales por 90 dias.

Desde 20 de agosto, Rubiales está no centro de uma enorme polêmica quando beijou, sem consentimento, a jogadora Jenni Hermoso durante a entrega de medalhas após a Espanha vencer a Inglaterra (1-0) na final da Copa do Mundo feminina, no Estádio de Sydney. Apesar de sua atitude ter gerado indignação internacional, o presidente da entidade defendeu que o beijo havia sido "consentido" e surpreendeu ao se recusar a renunciar, em um polêmico discurso durante uma reunião da RFEF.

"As ações do Sr. Rubiales não representam os valores defendidos pela Federação Espanhola, nem os valores da sociedade espanhola como um todo", ressaltou a entidade esportiva, afirmando que está prestando "todo o apoio documental e administrativo" à Fifa e ao Tribunal Administrativo do Esporte (TAD), que analisa processos disciplinares contra o presidente suspenso.

Conduta “intacta”

Jorge Vilda havia sido criticado por 15 jogadoras da seleção em setembro de 2022, que afirmaram não querer continuar vestindo a camisa da Espanha enquanto ele continuasse à frente da equipe, causando "situações" que afetavam seu estado "emocional e pessoal" e seu "rendimento".

Apesar disso, a RFEF não emitiu críticas ao técnico no comunicado da demissão e elogiou sua "conduta pessoal e esportiva intacta, sendo peça chave no notável crescimento do futebol feminino na Espanha".

Segundo a entidade, "desde sua chegada à Federação, Jorge Vilda deu um impulso notável que se reflete nos grandes resultados obtidos. Como treinador, venceu duas vezes o [campeonato] Europeu sub-17 e também o sub-19, sendo a vitória na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia sua maior conquista", acrescentou a RFEF.

(Com AFP)

