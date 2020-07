Medo de uma segunda onda de coronavírus faz com que países europeus aumentem a vigilância

Franceses fazem fila para teste de Covid-19 em Montargis. Em 07.07.2020 AFP - GUILLAUME SOUVANT

Texto por: RFI 2 min

Mesmo que a situação na Europa pareça estar sob controle no momento, novos surtos de Covid-19 aumentam a preocupação das autoridades. O continente continua sendo o mais atingido pela pandemia, com mais de 200.000 mortes, sendo mais de dois terços do total no Reino Unido, Itália, França e Espanha.