Presidente da Turquia transforma antiga basílica de Santa Sofia em mesquita

Santa Sofia é uma importante obra arquitetônica, construída no século VI pelos bizantinos, que coroaram seus imperadores no local.

Após analisar o pedido feito por várias associações, a Justiça cancelou nesta sexta-feira (10) uma decisão do governo turco, de 1934, que conferia à antiga basílica de Santa Sofia, em Istambul, o status de museu. Assim, o mais alto tribunal administrativo do país abre caminho para a transformação da antiga basílica em uma mesquita.

"O tribunal decidiu revogar a decisão do conselho de ministros que é objeto deste pedido", de acordo com um comunicado. A Corte explicou que nos atos de propriedade em nome da Fundação Mehmet Fatih - em homenagem ao sultão otomano que conquistou Constantinopla, no século XV - Santa Sofia foi listada como mesquita e que essa qualificação não poderia ser alterada.

Apenas uma hora depois da decisão da Justiça, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, assinou um decreto conferindo à antiga Santa Sofia o status de mesquita. O documento foi postado em sua conta do Twitter. Erdogan explicou que o controle da mesquita Ayasofya - seu nome em turco - foi para a Diretoria de Assuntos Religiosos do país e que o edifício será reaberto para o culto.

Segundo analistas, a medida permite ao presidente Recep Tayyip Erdogan mobilizar a sua base nacionalista islâmica e dividir a oposição, num momento de crise econômica e de conflitos regionais no país. Por outro lado, a decisão corre o risco de exacerbar as tensões com o ocidente. Atenas reagiu imediatamente, dizendo que se trata de uma "provocação para o mundo civilizado".

Obra arquitetônica para a humanidade

Importante obra arquitetônica construída no século VI pelos bizantinos, que coroaram seus imperadores no local, Hagia Sophia é Patrimônio Mundial da Unesco e uma das principais atrações turísticas de Istambul.

Convertida em mesquita após a tomada de Constantinopla pelos otomanos, em 1453, foi transformada em museu, em 1935, pelo líder da jovem República Turca, Mustafa Kemal, que desejava "oferecê-la à humanidade".

Vários países, principalmente a Rússia e a Grécia, que seguem de perto o destino da herança bizantina na Turquia, assim como os Estados Unidos e a França, alertaram Ancara contra a transformação da Santa Sofia em um local de culto muçulmano. Desde 2005, diversas associações recorriam aos tribunais para exigir um retorno ao status de mesquita.

A Unesco "lamentou profundamente a decisão da Turquia" de restabelecer o status de mesquita à antiga basílica, em Istambul, e disse estar "preocupada com a preservação do local", cuja construção foi concluída em 537.

O presidente conservador, Recep Tayyip Erdogan, fez um discurso à nação na noite desta sexta-feira. Ele informou que Santa Sofia permanecerá aberta aos visitantes não muçulmanos e que o primeiro ato religioso no local acontecerá em 24 de julho.

