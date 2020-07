Coronavírus: França não descarta fechar fronteira com a Espanha novamente

O primeiro-ministro da França, Jean Castex, declarou neste sábado (18) que não descarta um novo fechamento da fronteira com a Espanha. Ele foi questionado sobre a volta da epidemia de Covid-19 na Catalunha, durante visita à cidade de Prades, no departamento dos Pirineus Orientais, no sudoeste do país, onde foi prefeito.

"Estamos monitorando isso de muito perto, em particular aqui, porque é um assunto que também devemos discutir com as autoridades espanholas", disse Castex, em resposta a uma pergunta sobre a situação da crise na Espanha e a possibilidade de fechamento de fronteiras.

Na Espanha, quase 4 milhões de habitantes da região metropolitana de Barcelona foram convocados na sexta-feira (17) a "ficarem em casa", exceto por motivos de primeira necessidade. A medida foi tomada devido ao aumento dos casos de coronavírus. Esta é "a última chance" de evitar medidas mais duras, alertou Meritxell Budo, porta-voz do governo regional catalão.

As autoridades anunciaram o fechamento de cinemas, teatros e boates, a proibição de reuniões de mais de dez pessoas e visitas a casas de repouso. A limitação da capacidade de assentos em bares e restaurantes foi reduzida a 50%.

A fronteira entre a França e a Espanha foi reaberta em 21 de junho, após três meses de contenção estrita do lado espanhol para frear a epidemia. A Espanha é um dos países mais afetados pela Covid-19, com mais de 28.400 mortos.

Quase um mês após o fim do confinamento, os contágios estão em ascensão no país. A Catalunha e a vizinha Aragão são as duas regiões que mais preocupam as autoridades espanholas, mas há mais de 150 surtos da doença em acompanhamento no país.

Situação na França

Na França, foram registrada 14 mortes por Covid-19 desde a quinta-feira (16). Segundo as autoridades de saúde, a circulação do vírus continua acelerando, mas de forma moderada. A exceção é o departamento de Mayenne, na região oeste do país, ainda considerado um foco da doença. Desde sexta-feira (17), o uso de máscaras é obrigatório em todos os locais públicos fechados desse departamento francês.

No resto do país, o uso de máscaras em locais públicos entra em vigor na semana que vem. Inicialmente prevista para o dia 1° de agosto, a medida será adotada mais cedo para evitar uma segunda onda do coronavírus na França, onde o aumento do número de casos preocupa.

