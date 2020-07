Festa do coronavírus: polícia prende quase 40 participantes em Frankfurt

National Institutes of Health/AFP/File

Trinta e nove pessoas foram presas na Alemanha depois que agentes da polícia foram atacados com uma "chuva de garrafa" durante uma festa ao ar livre no centro de Frankfurt, na qual participavam milhares de jovens, informou a polícia da cidade.

Cinco policiais ficaram feridos nos tumultos que começaram às três da manhã quando a polícia interveio em uma briga envolvendo trinta pessoas, em uma praça emblemática da cidade.

O local se tornou um centro habitual de aglomerações, que a imprensa passou a chamar de "festas do coronavírus", enquanto bares e clubes ainda estão fechados no país para conter a propagação do vírus.

Cerca de 3.000 pessoas, a maioria jovens, reuniram-se na praça no sábado (18) à noite, mas havia apenas entre 500 e 800 quando os tumultos começaram, disse o chefe da polícia de Frankfurt, Gerhard Bereswill, em entrevista coletiva.

