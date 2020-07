Governo português suspende quarentena perto de Lisboa, mas exige teste de Covid-19 em viajantes

Quarentena foi flexibilizada, mas funcionamento do comércio mantém restrições. REUTERS/Rafael Marchante

Texto por: RFI 2 min

O governo português anunciou nesta quinta-feira (30) a suspensão da quarentena em 19 bairros ao norte de Lisboa e redondezas. A medida foi tomada diante da queda no número de novos casos de Covid-19 na região. No entanto, as autoridades decidiram exigir testes dos viajantes vindos de países considerados de risco.