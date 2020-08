Gênova inaugura nova ponte Morandi, mas famílias das vítimas boicotam cerimônia

Ponte San Giorgio, ao fundo, substitui e Ponte Morandi, que desabou em 14 de agosto de 2018 matando 43 pessoas. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Texto por: RFI 3 min

Quase dois anos após a queda da ponte Morandi, em um acidente que matou 43 pessoas, as autoridades italianas inauguram nesta segunda-feira (3) o novo viaduto de Gênova, batizado de ponte San Giorgio. A cerimônia conta com a presença dos principais líderes políticos do país, mas as famílias das vítimas decidiram boicotar o evento.