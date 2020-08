Covid-19: Polícia tenta impor distanciamento e é atacada por banhistas em praia na Bélgica

O desrespeito do distanciamento físico foi o estopim de uma enorme briga na praia de Blankenberge, na costa da Bélgica, nesse sábado (8). A polícia tentou intervir e foi atacada pelos banhistas. Várias pessoas foram presas.

A briga começou quando a polícia tentou conscientizar um grupo de jovens que não respeitava o distanciamento físico na areia. As autoridades tentaram retirá-los da praia mas, irritados com a intervenção, os banhistas atacaram as forças de ordem.

Rapidamente a areia se transformou em um campo de batalha. A polícia teve que pedir reforços e cerca de 120 homens foram mobilizados. Imagens filmadas por testemunhas e postadas nas redes sociais mostram os banhistas atacando as forças de ordem com areia, cadeiras de praia e guarda-sóis. Os policiais levaram alguns minutos para conter a situação, que terminou com vários banhistas detidos.

Donc, bagarre à Blankenberge quoi pic.twitter.com/bOy0vLSBoi — Fousskov (@Fousskov) August 8, 2020

“Essa situação não pode continuar. Fazemos tudo para manter a segurança na nossa estação balneária e agora acontece isso”, reclamou Daphné Dumery, prefeita da cidade, conhecida por sua praia popular. Ela convocou uma reunião para adotar novas medidas de segurança. As autoridades locais tentam impedir a chegada de turistas de passagem na estação balneária, inclusive com a interrupção do serviço de trens entre 9h e 16h.

Acesso limitado às praias

A cidade vizinha Knokke-Heist, já na fronteira com a Holanda, que registrou incidentes similares, também anunciou medidas para impedir a entrada de “turistas de um dia”, que chegam nas estações balneárias pela manhã e partem no final da tarde. Pedágios foram instalados nas entradas das cidades e, a partir deste domingo (9), estão autorizados a entrar apenas moradores, famílias que alugaram casas de veraneio ou clientes com diárias confirmadas em hotéis.

Desde sábado os belgas invadiram as praias para enfrentar as temperaturas de mais de 35° registradas na região. Um contexto que não contribui para o respeito das medidas de prevenção impostas pelo governo.

A Bélgica conta, proporcionalmente, com um dos mais altos índices de contaminação pela Covid-19. O país de 12 milhões de habitantes registrou 9.852 mortes e 70.648 casos desde o início da pandemia, tornando-o um dos lugares do mundo com maior incidência (85 óbitos para cada 100 mil habitantes).

