Polícia de Belarus prende 6 mil pessoas em três noites de protestos contra reeleição de Lukashenko

A polícia bielorrussa afirmou que foi atacada por manifestantes na terça-feira (11) e se viu "obrigada a usar armas de fogo". REUTERS - VASILY FEDOSENKO

Texto por: RFI 3 min

A polícia de Belarus anunciou, nesta quarta-feira (12), a prisão de cerca de mil pessoas e o uso de armas de fogo contra manifestantes na terceira noite de protestos no país. No total, seis mil cidadãos foram detidos desde a divulgação dos resultados das eleições presidenciais, no último domingo (9) - uma situação que provoca críticas de vários países ocidentais.