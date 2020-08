Covid-19: Espanha fecha discotecas e proíbe fumar nas ruas sem distância de segurança

Clientes em restaurante de Barcelona, em julho deste ano REUTERS/Nacho Doce

Texto por: Jeffrey Epstein | RFI 3 min

Diante do aumento do número de casos da Covid-19, a Espanha decidiu tomar novas medidas para conter a propagação do vírus. Todas as regiões decidiram fechar as discotecas e fumar nas ruas só será permitido caso a distância de dois metros de segurança possa ser respeitada, como preconiza a Organização Mundial da Saúde. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (14) pelo ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa.