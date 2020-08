Itália, que considerava pandemia controlada, decide fechar discotecas e impor uso de máscaras

Máscaras de proteção expostas em vitrine em Roma. Alberto PIZZOLI / AFP

Texto por: RFI 3 min

A Itália, um dos países mais atingidos pela pandemia de Covid-19 na Europa, pensava ter contido a propagação do vírus. Alguns de seus vizinhos do continente chegaram a elogiar os resultados obtidos por Roma na luta para controlar o surto. Mas diante de um aumento no número novos casos e do risco de uma segunda onda de contaminação, as autoridades decidiram que a partir desta segunda-feira (17) o uso de máscaras passa a ser obrigatório em locais públicos e as discotecas serão fechadas novamente.