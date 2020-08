Irmão de autor do atentado terrorista de Manchester é condenado à prisão perpétua

Hashem Abedi, de 23 anos, ajudou o irmão, Salman, a preparar o ataque de Manchester. GREATER MANCHESTER POLICE/AFP/File

Texto por: RFI 4 min

A justiça britânica condenou nesta quinta-feira (20) o irmão do autor do atentado terrorista de Manchester à prisão perpétua, com o cumprimento mínimo de 55 anos da pena. No total, 22 pessoas morreram no ataque durante o show da cantora americana Ariana Grande, em 22 de maio de 2017.