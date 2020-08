Navalny tem "traços de envenenamento", afirma hospital em Berlim; russos contestam

O líder da oposição russa, Alexeï Navalny, segue em coma artificial no hospital Charité em Berlim. REUTERS - ALEXEY MALGAVKO

Texto por: RFI 3 min

Dois dias após Alexei Navalny ter sido transferido para um hospital em Berlim, os médicos alemães afirmaram na tarde desta segunda-feira (24) terem encontrado "vestígios de envenenamento" no corpo do opositor do presidente russo, Vladimir Putin. Os médicos do hospital em que Navalny estava internado na Sibéria negam ter registrado presença da substância no paciente.