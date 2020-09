Covid-19: Alemanha evita novo confinamento e prevê retomada econômica melhor do que o esperado

A Alemanha conseguirá evitar um novo confinamento generalizado, apesar de um aumento nos casos de contágio por Covid-19, estimou nesta terça-feira (1°) o ministro da Economia Peter Altmaier. O governo alemão também espera uma recessão para 2020 menos severa do que a prevista.

Publicidade Leia mais

"Estou convencido de que podemos e iremos evitar um segundo confinamento geral", disse Altmaier em uma entrevista coletiva na qual apresentou as novas projeções econômicas para a maior economia europeia, mais otimistas do que as anteriores. O governo espera uma queda de 5,8% do PIB em 2020, inferior aos 6,3% anunciados anteriormente.

No segundo trimestre, o PIB caiu 9,7%, após uma regressão de 2% entre janeiro e março. "Desde maio, temos visto uma clara recuperação", que deve continuar pelo resto do ano, detalhou o ministro. "Estamos diante de uma evolução em forma de V", caracterizada por uma veloz recuperação após uma queda profunda", acrescentou Altmaier, mostrando um gráfico com a curva de crescimento. Isso prova que a recuperação econômica "é possível mesmo em tempos de coronavírus", acrescentou.

Desde março, Berlim vem liberando com urgência centenas de bilhões de euros para apoiar a economia. O governo alemão também decidiu na semana passada estender o dispositivo "Kurzarbeit" (desemprego parcial) em face do impacto econômico mais duradouro do que o esperado no início da epidemia.

O mercado de trabalho também parece apresentar uma evolução positiva, com a taxa de desemprego se estabilizando em 6,4%, em agosto.

Porém, a vigilância continua a ser fundamental no país. "Não estamos fazendo novas flexibilizações e respeitamos as regras de barreira sanitária, higiene, uso de máscaras e distanciamento social", frisou o ministro.

Aumento de contaminações

Embora tenha resistido à pandemia melhor do que países vizinhos, a Alemanha registrou quase 1.250 novos casos de Covid-19 por dia, em média, na última semana, contra menos de 500 durante julho e agosto.

Mesmo longe do recorde do início de abril, quando registrou cerca de 6.000 casos diários, o governo alemão intensificou algumas restrições na semana passada, especialmente no que diz respeito aos controles de cumprimento de quarentenas impostas aos viajantes de países de risco.

A proibição de reuniões de mais de 50 pessoas continua valendo até o fim do ano.

Recentemente, a chanceler Angela Merkel alertou que espera uma evolução "ainda mais difícil" da pandemia nos próximos meses.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro