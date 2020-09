Covid-19: Hungria fecha fronteiras e recebe alerta da Comissão Europeia

A Hungria fecha suas fronteiras novamente, a partir de 1° de setembro, diante do ressurgimento do novo coronavírus. AP - Darko Vojinovic

Texto por: RFI 3 min

A partir desta terça-feira (1°), a Hungria fecha suas fronteiras aos estrangeiros como parte da estratégia do país para frear a pandemia de Covid-19. Porém, a Comissão Europeia alertou o governo húngaro contra a discriminação com base na nacionalidade, reiterando a importância da "integridade do espaço Schengen" e da política de livre circulação de pessoas entre os países signatários.