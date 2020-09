No primeiro dia do novo letivo, estudantes voltam a protestar em Belarus contra Lukashenko

Estudantes voltam a se manifestar em Minsk contra o presidente Alexander Lukashenko no dia da abertura do ano letivo. © VSPress/SIPA

Texto por: RFI 3 min

Centenas de estudantes manifestaram em Minsk nesta terça-feira (1º), dia de abertura do ano letivo em Belarus, denunciando o poder autoritário do presidente Alexander Lukashenko, que há quase um mês enfrenta protestos sem precedentes. Lituânia, Estônia e Letônia uniram forças para apoiar os manifestantes do país vizinho.