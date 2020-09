Alemanha diz ter provas inequívocas do envenenamento de Alexeï Navalny

A chanceler alemã Angela Merkel disse nesta quarta-feira (2) que apenas a Rússia "poderia e deveria" responder "aos questionamentos" suscitados sobre o envenenamento do oponente russo Alexeï Navalny com um agente neurotóxico do tipo Novichok, com o objetivo de "silenciá-lo".

O adversário russo hospitalizado em Berlim fez exames cujos resultados comprovaram, de acordo com o governo alemão, que ele havia sido envenenado com um poderoso neurotóxico do "tipo Novichok". Merkel falou em “crime”, acrescentando que "questões muito sérias surgem, às quais apenas o governo russo pode e deve responder".

A esposa do oponente e sua comitiva já foram informadas das descobertas, de acordo com o porta-voz do governo, Steffen Seibert. Berlim, que "condena com veemência este ataque", pediu à Rússia esclarecimentos "urgentes" sobre o envenenamento.

Tensão com a Rússia

Em 20 de agosto, Alexeï Navalny, o principal oponente russo, foi colocado em tratamento intensivo em estado grave em um hospital na Sibéria, após passar mal em um avião. Sua comitiva desconfiou de envenenamento, o que os médicos russos negaram.

Autor de publicações amplamente compartilhadas nas redes sociais e que denunciam a corrupção das elites russas, o principal oponente ao poder de Vladimir Putin foi transferido da Sibéria para Berlim. O translado ocorreu no dia 22, a pedido da família de Navalny. Ele foi transferido em coma para um hospital alemão, apesar da recusa inicial da equipe médica russa. Seu estado de saúde apresentou "certa melhora", como indicou, em 28 de agosto, boletim médico hospital de La Charité, em Berlim.

Nesta quarta-feira, a Alemanha confirmou que Alexeï Navalny foi envenenado por um agente nervoso "tipo Novichok", abrindo uma nova fase de tensão com a Rússia, a quem Berlim exige explicações.

Exames aprofundados realizados por um laboratório do Exército alemão no adversário russo permitiram detectar a utilização deste agente nervoso. Os testes forneceram "prova inequívoca da existência de um agente químico neurotóxico do tipo Novichok", revelou o governo alemão.

O hospital afirmou que não é possível, nesta fase, determinar se o adversário político russo sofrerá consequências a longo prazo "deste envenenamento pesado".

Substância já havia sido usada

Esse agente altamente tóxico, desenvolvido pelos soviéticos na década de 1970 - uma arma química - costuma vir na forma de um pó fino que pode penetrar nos poros da pele ou no trato respiratório.

De acordo com as autoridades britânicas, a substância já havia sido usada contra o ex-agente duplo russo Sergei Skripal e sua filha Yulia, em 2018, na Inglaterra. O caso provocou uma crise diplomática entre Londres e Moscou.

A Rússia considera prematuras as conclusões que apontam na direção de uma ação criminosa. Informado das descobertas do laboratório alemão e questionado se teria alguma orientação sobre o uso desse agente nervoso, o Kremlin respondeu que "não", através de seu porta-voz, Dmitry Peskov, à agência estatal Ria Novovsti.

“Os resultados de vários exames realizados no âmbito das investigações preliminares não revelaram nenhuma substância venenosa ou intoxicante poderosa no corpo de Navalny”, disse uma fonte da polícia citada por outra agência do Estado russo, Tass.

A Alemanha manterá "os seus parceiros na União Europeia (EU) e na OTAN informados dos resultados da investigação" com vistas à uma "resposta conjunta adequada". A UE, a OTAN, Washington, Paris e Londres já haviam pressionado Moscou nesta questão.

O governo alemão também planeja "entrar em contato com a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW)", uma vez que agentes do tipo Novichok estão sendo banidos por esta organização.

Reações internacionais

A França condenou a “utilização chocante e irresponsável” de uma substância do tipo Novichok contra o oponente russo Alexeï Navalny. "Soube com consternação das informações divulgadas pelas autoridades alemãs confirmando a utilização, na Rússia, de um agente nervoso pertencente à família 'Novichok' para envenenar o Sr. Alexeï Navalny ", disse o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, em um comunicado à imprensa.

A Otan também condenou o envenenamento "chocante" de Navalny por Novichock.

A Casa Branca definiu como “absolutamente lamentável” o envenenamento do oponente russo Alexeï Navalny, conforme afirmou o Conselho de Segurança Americano (NSC), em sua conta no Twitter. Moscou já usou Novichok no passado, lembrou o NSC, indicando que os Estados Unidos "cooperarão com seus aliados e com a comunidade internacional para que aqueles que cometeram este ato na Rússia sejam cobrados por suas responsabilidades”.

