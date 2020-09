Justiça sueca ordena afastamento de crianças que foram confinadas pelos seus pais

Ao contrário das escolas primárias na Suécia, as de Ensino Médio tiveram que fechar e os alunos tiveram que organizar o estudo em casa, como aqui em Estocolmo em 19 de março de 2020.

A Justiça sueca ordenou que três menores de 10 a 17 anos fossem separados de seus pais, que, assustados com a pandemia da Covid-19, sujeitaram-nos a um rígido confinamento de mais de quatro meses, não obrigatório no país - anunciou o advogado das crianças, nesta quarta-feira (2).

Entre março e o início de julho, "as crianças e a família não puderam sair do apartamento, os pais ficaram muito assustados com a pandemia", disse Mikael Svegfors, o advogado das crianças.

Os eventos aconteceram na região de Jönköping, no sul do país. Em maio de 2020, a Suécia tinha o maior número de mortes por milhão de habitantes do mundo: 6,08.

Segundo o veredicto do tribunal administrativo de Jönköping, consultado pela AFP, os menores foram confinados em seus quartos e até proibidos de se reunir dentro de casa.

Além disso, a porta da casa foi "fechada com pregos" para que ninguém pudesse sair, versão refutada pelos pais, por meio de seu advogado, citado por uma rádio local.

Suécia está entre os países mais afetados pela pandemia

Ao contrário de outros países europeus, a Suécia não impôs um confinamento geral à sua população e manteve as escolas abertas para menores de 16 anos, apelando para a "responsabilidade individual".

O saldo: com mais de 5.800 mortes e 84.000 casos, a Suécia está entre os países mais afetados em relação à sua população de pouco mais de 10 milhões de habitantes.

Os pais, explica Svegfors, vêm de "outra parte do mundo" e não são fluentes em sueco.

"Eles continuaram a ver informações sobre seu país pela Internet", um país que impôs medidas de bloqueio mais rígidas, acrescentou o advogado, sem informar a nacionalidade de ambos.

(Com informações da AFP)

