Rússia nega ter envenenado opositor, mas Alemanha não descarta represália econômica

Para o governo alemão, os europeus devem responder "com firmeza" ao presidente russo, Vladimir Putin, depois do suposto envenenamento do opositor Alexeï Navalny, adotando medidas que impactem a venda do gás russo. O governo russo desmentiu a acusação nesta quinta-feira (3) e disse que o Ocidente deve tomar cuidado para não tirar "conclusões precipitadas", além de alegar que a Rússia "não ter nenhuma razão para envenenar Navalny".

O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, declarou que Moscou está pronto para o diálogo com Berlim e os outros países europeus. Ele insistiu que nenhuma substância foi detectada pelos médicos russos durante sua internação em um hospital da Sibéria. O Ministério das Relações Exteriores russo já havia criticado o fato de a Alemanha não ter cooperado com o governo russo".

"A resposta europeia é necessária", declarou nesta quinta-feira (3) o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Bundestag, Norbert Röttgen, em entrevista à rádio Deutschlandfunk. "Devemos implantar políticas rígidas e responder da única maneira que o Putin entende: com as vendas de gás", sublinhou. Ele foi questionado se seria necessário interromper o projeto do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia e a Alemanha.

O ex-embaixador da Alemanha em Washington, Wolfgang Ischinger, também deu declarações neste sentido, dizendo que uma resposta "clásssica", que consistiria, por exemplo, na expulsão de diplomatas, não seria o mais adequado diante da gravidade da situação. "Se nós e nossos parceiros quisermos enviar uma mensagem clara para Moscou, isso deve envolver as relações econômicas. Isso significa que não devemos excluir o projeto Nord Stream 2", declarou.

Ischnger não propõe, entretanto, um boicote total. "Não podemos levantar um muro entre o Ocidente e a Rússia, seria ir longe demais. Mas há um meio termo entre as opções diplomáticas e um boicote total", declarou. A França e a União Europeia também se alinharam à acusação feita pela Alemanha e condenaram o envenenamento, assim como os Estados Unidos.

Envenenado com chá

A Alemanha afirmou, nesta quarta-feira (2), que tem "provas inequívocas" de que o opositor russo Alexei Navalny foi envenenado, e exigiu que a Rússia apresente explicações "urgentes" sobre o caso. Navalny, que está hospitalizado em estado grave em um hospital de Berlim, após uma transferência da Rússia, foi envenenado com um agente tóxico nervoso "do tipo Novichok", um "incidente chocante", afirmou o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, em um comunicado.

As análises realizadas pelo Exército alemão em consulta com o Hospital da Charité de Berlim, onde Navalny está internado, encontraram "provas inequívocas de um agente químico nervoso da família do Novichok", declarou Seibert. Esta substância já havia sido usada contra o ex-agente duplo russo Serguei Skripal e sua filha Yulia em 2018 na Inglaterra, de acordo com as autoridades britânicas. O caso gerou uma crise diplomática entre Londres e Moscou.

O líder opositor russo, de 44 anos, passou mal a bordo de um avião na Sibéria, no mês passado. Inicialmente, foi atendido em um hospital local, antes de ser transferido de avião para a capital alemã. O Hospital da Charité anunciou "certa melhora" no estado de Navalny que, no entanto, permanece em coma e com um respirador. Os resultados dos exames mostraram que Navalny foi de fato "vítima de um crime", com a intenção de "silenciá-lo", denunciou a chanceler alemã, Angela Merkel, em nota à imprensa.

Novichok é proibido pela OPAQ

Nesta quarta-feira à noite, o Reino Unido pediu à Rússia que "diga a verdade", considerando o uso de uma "arma química proibida absolutamente inaceitável". A União Europeia denunciou "um ato desprezível e covarde". "A Rússia já usou o agente nervoso Novichok no passado", enfatizou o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

O Canadá afirmou que "as autoridades russas devem explicar o que aconteceu" e classificou o uso de armas químicas de "horrível e inaceitável". O governo alemão também planeja "contatar a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ)", uma vez que agentes do tipo Novichok são banidos por esta organização.

