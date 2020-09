Alemanha dá ultimato à Rússia em caso de envenenamento do opositor Alexeï Navalny

O líder opositor russo, de 44 anos, passou mal a bordo de um avião na Sibéria, no mês passado. Inicialmente, foi atendido em um hospital local, antes de ser transferido de avião para a capital alemã. AP - Igor Volkov

Texto por: RFI 2 min

A Alemanha, que atualmente preside a União Europeia, aumentou a pressão neste domingo (6) sobre Moscou, ameaçando com sanções se não houver uma resposta nos próximos dias sobre o caso do envenenamento do opositor ao Kremlin, Alexeï Navalny.