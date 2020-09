Brexit: acordo deve sair até outubro para não impactar livre comércio, diz Boris Johnson

Meados de outubro representa o último prazo para a conclusão de um acordo pós-Brexit com a União Europeia (UE), afirmou neste domingo (6) o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

As negociações para o Brexit estão na "fase final", segundo o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Em seu discurso previsto para esta segunda-feira, ele deve lembrar que o Reino Unido deve chegar a um acordo com os europeus antes do dia 15 de outubro, para que a separação com o bloco seja efetiva antes do fim do ano. A oitava etapa de negociações começa nesta terça-feira (8).

Esta é a fase final de um processo que começou em 2016. Desde o fim de janeiro, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia e não tem mais representantes no Parlamento e na Comissão do bloco europeu.

Em sua declaração nesta segunda-feira (7), o chefe do governo britânico deve reiterar a independência do Reino Unido. Segundo ele, tanto a União Europeia quanto o Reino Unido estão de acordo sobre a importância do calendário estabelecido entre ambas as partes.

Livre comércio

Durante esse período de transição, as futuras relações comerciais entre britânicos e europeus ainda continuam uma incógnita. "Não tem sentido ir além das datas que foram estabelecidas", disse Johnson. "Se não houver um consenso até lá, não vejo como ter um acordo de livre comércio entre nós", declarou.

O Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia em 31 de janeiro, quase quatro anos depois do referendo histórico que marcou o fim de quase 50 anos dentro da UE. "Nós poderemos chegar a um acordo", disse Johnson. "Continuaremos a trabalhar em setembro para conseguirmos obtê-lo", indicou. Dois pontos polêmicos das negociações envolvem o setor da pesca e equilíbrio na concorrência.

"Mesmo no estágio atual das negociações, se a UE estiver pronta para repensar sua posição, ficarei satisfeito", adiantou o líder conservador. Na falta de um acordo antes do dia 31 de dezembro, as duas partes se contentarão apenas com as regras da Organização Mundial do Comércio, que preveem tarifas alfandegárias mais elevadas e controles mais rígidos na fronteira.

Reino Unido não é "estado vassalo"

No sábado, o negociador britânico David Frost declarou que o Reino Unido não se transformaria em um estado vassalo da União Europeia, independentemente do acordo que fosse concluído com os 27 países membros. "Não vamos aceitar cláusulas que deem aos europeus o controle sobre nossa moeda ou nossa maneira de organizar as coisas aqui no Reino Unido", insistiu.

O comissário europeu Michel Barnier declarou que não haverá acordo comercial sem um consenso durável e equilibrado sobre a pesca. Nesta segunda-feira (7) de manhã, ele declarou à rádio francesa France Inter que acredita em um compromisso, que deverá ser ratificado até o fim do ano.

