Preso na Inglaterra suspeito de ataque a faca, que deixou um morto e vários feridos

Imagens de câmeras de segurança mostram suspeito de ataques a faca em Birmingham. West Midlands Police/AFP

Texto por: RFI 2 min

A polícia britânica prendeu um homem de 27 anos na manhã de segunda-feira (7) sob suspeita de múltiplos ataques com faca que deixaram um morto e duas pessoas gravemente feridas no fim de semana em Birmingham, segunda maior cidade do Reino Unido.

Publicidade Leia mais "Prendemos um homem sob suspeita de homicídio e sete tentativas de assassinato após uma série de ataques com faca em Birmingham", disse a polícia do condado de West Midlands. As vítimas parecem ter sido alvejadas "ao acaso", disse a polícia. Os ataques ocorreram durante a noite de sábado (5) para domingo (6), entre 12h30 e 02h20, hora local (11h30 e 01h20 GMT), em vários locais dessa cidade no centro da Inglaterra. Um homem de 23 anos morreu após ser esfaqueado, enquanto outro homem e uma mulher, de 19 e 32 anos, respectivamente, sofreram ferimentos graves e permanecem no hospital em estado crítico. Cinco outras pessoas, com idades entre 23 e 33 anos, foram atingidas sem gravidade. Ainda não há indícios de terrorismo Segundo os primeiros elementos da investigação, nada permite reter nesta fase uma hipótese "terrorista" ou de crime de ódio, nem de conflito entre gangues, explicou no domingo Steve Graham, um dos responsáveis ​​pela policial local, em entrevista coletiva. A polícia disse ter recebido várias respostas depois de divulgar imagens do suspeito, um jovem negro com capuz, vestindo calça preta e boné preto, na noite de domingo. "Uma dessas pistas nos levou ao bairro de Selly Oak esta manhã, onde um homem foi preso" por volta das 4h00 (03h00 GMT), disse a polícia. A investigação prossegue e as autoridades fizeram um apelo para que testemunhas ou pessoas em posse de imagens dos incidentes ou do agressor se apresentem. (com informações da AFP) NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI