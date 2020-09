Protestos contra Lukashenko em Belarus deixam 633 presos e uma opositora sequestrada

A oponente Maria Kolesnikova foi detida e levada por desconhecidos no centro de Minsk.

A grande manifestação da oposição ocorrida neste domingo (6) em Minsk resultou em pelo menos 633 prisões, segundo as autoridades bielorrussas, que fizeram o anúncio nesta segunda-feira (7).

Maria Kolesnikova, a única grande figura da oposição que optou por não se exilar no exterior, foi "raptada" e levada em uma viatura na manhã desta segunda-feira por estranhos, segundo o conselho de coordenação da oposição. Ela não atendeu ao telefone desde então, assim como dois membros de sua equipe.

A principal figura da oposição, Svetlana Tikhanovskaia, refugiada na Lituânia, acusou as autoridades bielorrussas de praticarem uma política de "terror". Eles "se enganam quando pensam que isso vai nos deter. Quanto mais eles intimidam, mais gente sai" nas ruas, acrescentou.

“É óbvio que tais métodos são ilegais e não podem levar a nenhum outro resultado senão ao agravamento da situação”, declarou o conselho da oposição, do qual Maria Kolesnikova é membro. O conselho também é alvo do governo, que o acusa de "ameaça à segurança nacional".

Peter Stano, porta-voz da Comissão Europeia, denunciou como "inaceitável" a "continuação da repressão por parte das autoridades contra a população civil, manifestantes pacíficos e ativistas políticos".

Maria Kolesnikova ainda não havia reaparecido na noite desta segunda-feira em Minsk. “Mais de oito horas se passaram e ainda não sabemos onde Maria está e o que aconteceu com ela”, disse Maxime Znak, membro do conselho coordenador, em um vídeo postado no YouTube.

Questionado, o Ministério do Interior de Belarus disse não ter informações sobre essas prisões.

A Alemanha "exige saber o paradeiro" da opositora bielorrussa Maria Kolesnikova, disse o ministro das Relações Exteriores alemão, Heiko Maas.

"Estamos muito preocupados com a Sra. Kolesnikova", enfatizou Maas, enquanto a Alemanha detém a presidência rotativa da União Europeia. “Exigimos saber onde ela está e exigimos a libertação de todos os presos políticos em Belarus”, acrescentou.

Protesto dos 100 mil

O protesto desse domingo (6) atraiu uma multidão recorde de mais de 100 mil em Minsk pelo quarto fim de semana consecutivo, apesar de uma implantação impressionante da polícia e até mesmo do exército na capital.

"Um total de 633 pessoas foram presas ontem por violar a lei sobre eventos de massa", disse o Ministério do Interior em um comunicado, acrescentando que 363 delas continuavam em prisão preventiva à espera da revisão de seus arquivos pelos tribunais.

Nas imagens desse domingo, vê-se, homens encapuzados em roupas civis e armados com cassetetes circulando pelo centro da cidade e perseguindo manifestantes. Outras ações de protesto ocorreram em muitas cidades do país, incluindo Grodno e Brest, no oeste.

Alexander Lukachenko, 66, que está há 26 à frente de Belarus, continua a excluir qualquer diálogo e busca o apoio de Moscou. Longe de recuar, as autoridades intensificaram as prisões na semana passada em resposta à mobilização de estudantes.

Sanções europeias "em breve"

A resposta repressiva das autoridades também teve como alvo jornalistas bielorrussos, dos quais cerca de 20 dos quais foram presos. A repressão foi particularmente brutal nos primeiros dias após as eleições de 9 de agosto. Pelo menos três pessoas foram mortas, dezenas de feridos e mais de 7.000 presos durante as primeiras manifestações. Numerosos casos de tortura e maus-tratos também foram documentados.

Desde então, as prisões diminuíram, mas o governo aumentou a pressão contra os trabalhadores em greve ou os rostos da oposição. Muitos se refugiaram no exterior por medo de serem presos, como a oponente Svetlana Tikhanovskaïa.

Outra figura do movimento, Olga Kovalkova, disse no sábado (5) que havia encontrado refúgio na Polônia depois de ser ameaçada pelo serviço secreto bielorrusso.

Conspiração ocidental

Alexander Lukashenko, que antes das eleições usava palavras duras para denunciar as tentativas de "desestabilização" por Moscou, agora denuncia uma "conspiração" ocidental e faz de tudo para se aproximar da Rússia, sua mais próxima aliada e parceira econômica.

A Rússia intensificou seu apoio com a visita a Minsk, na quinta-feira, de seu primeiro-ministro Mikhail Mishustin, o primeiro deslocamento desse nível desde o início da crise.

Os europeus, por sua vez, rejeitaram os resultados da eleição presidencial de 9 de agosto e estão preparando sanções contra altos funcionários bielorrussos. Peter Stano, porta-voz da Comissão Europeia, disse nesta segunda-feira que espera a adoção dessas sanções "muito em breve".

