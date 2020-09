Opositora de Belarus pede que Macron seja mediador na crise bielorrussa

O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu nesta terça-feira com a opositora bielorrussa Svetlana Tikhanovskaia em Vilnius, capital da Lituânia AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: RFI 4 min

Em seu segundo dia de visita à Lituânia, o presidente francês, Emmanuel Macron, se encontrou nesta terça-feira (29) com a líder da oposição bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaia, exilada em Vilnius. Ela pediu que Macron seja "o mediador que os bielorrussos tanto precisam" para resolver a crise no país. A opositora também anunciou que aceitou o convite da França e pronunciará em breve um discurso diante do Parlamento francês.