Covid-19: Polônia volta a reservar horários para mais velhos irem às compras

Em toda a Europa, os governos adotam cada vez mais medidas para conter a propagação do novo coronavírus. O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, anunciou neste sábado (10) que, a partir da próxima quinta-feira (15), os poloneses de mais de 60 anos teriam duas horas reservadas fazer compras em supermercados, farmácias e drogarias, sem entrar em contato com o restante da população mais jovem.

Os estabelecimentos estarão reservados aos poloneses dessa faixa etária entre 10h e meio-dia. A ideia já havia sido adotada durante a primeira onda da epidemia de coronavírus, que teve início em março, na Europa. O premiê também pediu que as pessoas mais velhas se protejam e fiquem em casa. "Nós nos esforçamos para estabilizar a situação e diminuir a dinâmica do crescimento das mortes", disse Morawiecki à imprensa.

Diante da alta do número de casos, o país também determinou o uso obrigatório das máscaras em todo o país, a partir deste sábado. "A segunda onda chegou e devemos afrontá-la de maneira firme", declarou o premiê. Ele explicou que o país de 38 milhões de habitantes será considerado como uma "zona amarela", onde o vírus passou a circular mais ativamente.

O Ministério polonês da Saúde anunciou que a Polônia registrou, um número recorde de 5.300 contaminações e 53 mortes em 24 horas. No total, desde o início da epidemia, houve 2.972 mortes e 121.638 contágios . Em Varsóvia, o movimento contrário à obrigatoriedade do uso da máscara tem muitos adeptos. Neste sábado, centenas de pessoas se reuniram no centro da cidade para protestar contra as novas restrições.

Adesão a possível vacina

Apesar da crise sanitária, que impõe mudanças radicais de estilo de vida em todo o mundo, os poloneses são céticos em relação a uma eventual vacina contra o coronavírus.

Um estudo recente, publicado na revista The Lancet, mostrou qure o nível de confiança nas vacinas entre os poloneses passou de 64% em novembro de 2018 para 53% em dezembro de 2019, o que ilustra "o impacto crescente de um movimento local contra as vacinas bastante organizado".

Os pesquisadores compilaram cerca de 300 pesquisas nacionais realizadas em todo o mundo entre 2015 e 2019 e as completaram com novos elementos e modelos de informática. No total, o estudo reúne respostas de cerca de 300 mil adultos sobre "a importância, segurança e eficácia das vacinas".

Na Europa, "a confiança na segurança das vacinas aumenta em países como Finlândia, França, Itália, Irlanda e Reino Unido", assinalaram os autores.

