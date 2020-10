Fatores ambientais, culturais e experiência com outras epidemias ajudaram África e Ásia na luta contra Covid-19, diz cientista

A vida praticamente voltou ao normal em Wuhan, na China, onde o novo coronavírus surgiu pela primeira vez em dezembro de 2019. AFP

Texto por: RFI

A Europa enfrenta a segunda onda do coronavírus, e diversos países estão reforçando as medidas de restrição. A situação na China está sob controle. A RFI entrevistou o médico virologista Christian Bréchot, presidente da Global Virus Network, que reúne cientistas do mundo inteiro, e ex-presidente do Instituto Pasteur, para analisar as diferenças entre a Europa e a Ásia nas medidas de contenção do vírus.