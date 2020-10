Número de jovens com Covid-19 aumenta na Suécia e governo teme a contaminação dos idosos

Estudados suecos durante celebração em junho em Estocolmo. Jessica GOW / TT News Agency / AFP

Texto por: RFI 4 min

Como em vários países europeus, a recrudescência nos números de novos casos de Covid-19 na Suécia atinge principalmente os mais jovens. No entanto, como o país impôs poucas medidas restritivas desde o início da pandemia, o governo teme que essa população, que vive normalmente, inclusive organizando diversas festas, contamine os mais idosos com quem possam ter contato. Para conter a propagação do vírus entre as diferentes gerações, iniciativas estão sendo implementandas visando os estudantes, que nem sempre respeitam as recomendações sanitárias.