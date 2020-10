Covid-19: já são mais de 40 milhões de casos no mundo; Europa enfrenta segunda onda

Pessoas usam máscaras nas ruas de Bruxelas, na Bélgica. AFP

Texto por: RFI 4 min

A epidemia de Covid-19 superou a marca de mais de 40 milhões de contaminações em todo o mundo, desde o surgimento dos primeiros casos, de acordo com uma contagem feita pela AFP a partir de fontes oficiais, publicada nesta segunda-feira (19). A Europa enfrenta uma segunda onda poderosa do novo vírus, com mais de 250.000 mortes já registradas. Novas restrições entraram em vigor em diversos países do continente, incluindo Itália, Bélgica e Suíça para frear o número de contágios.