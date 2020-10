Papa Francisco defende união civil para casais gays em declaração inédita

Papa Francisco durante a cerimônia de assinatura da encíclica “Fratelli tutti”, em Assis AP - Divisione Produzione Fotografica

Texto por: RFI 2 min

A declaração do papa é inédita e balança as estruturas milenares do Vaticano, em Roma. Segundo ele, os homossexuais devem poder se beneficiar de proteção legal por meio de uma união civil. O Papa Francisco defendeu a união civil para casais gays em um documentário apresentado nesta quarta-feira (21) em Roma.