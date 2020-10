Dinamarca: partido de extrema direita quer publicar caricaturas de Maomé

Extrema direita dinamarquesa quer publicar caricaturas de Maomé. Wikimedia.org

Texto por: RFI 2 min

Um partido dinamarquês de extrema direita anunciou o lançamento de uma campanha para divulgar as caricaturas do profeta Maomé publicadas no jornal satírico Charlie Hebdo e mostradas na sala de aula pelo professor francês Samuel Paty. O educador foi alvo de um ataque terrorista e decapitado nos arredores da escola onde trabalhava, na região parisiense.