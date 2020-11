OMS alerta para explosão de casos da Covid-19 na Europa e alta da mortalidade

A Europa está passando por uma "explosão" de casos de coronavírus, e a taxa de mortalidade também está crescendo, alertou nesta quinta-feira (5) o diretor do escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) na região.

Em entrevista à agência AFP, o diretor regional da Organização para a Europa, Hans Kluge, disse que "demorou apenas alguns dias para a região europeia registrar um aumento de mais de um milhão de casos" e, aos poucos, o volume das contaminações incide na mortalidade.

O representante da OMS defendeu, porém, que as escolas sejas fechadas "apenas em último caso." Segundo ele, não se pode permitir que uma "uma geração seja perdida para a Covid-19."

Apesar disso, Kluge pediu "medidas direcionadas e equilibradas" que podem ser endurecidas. É necessário, disse ele, que as pessoas estejam cientes do que pode ocorrer, em termos de restrições, se um limite for atingido.

A Europa se tornou a região com o maior número de casos de Covid-19 no mundo desde o início da pandemia. Com 11,6 milhões de diagnósticos positivos e mais de 293.000 mortes, o continente superou o número de infectados na América Latina e no Caribe, que soma 11,4 milhões de infectados e quase 407.000 mortes.

Europa blindada

As restrições não param de aumentar no continente, na tentativa de diminuir as contaminações. A Itália, o país mais atingido na primeira onda, adota a partir desta quinta-feira um toque de recolher entre 22h e 5h, em princípio até 3 de dezembro. O país registra mais de 39.000 mortes e 750.000 contágios e tenta frear as infecções sem decretar um lockdown nacional.

Na Espanha, que supera 1,2 milhão de casos e registra quase 36.500 vítimas fatais, o governo é pressionado a seguir os vizinhos europeus e aplicar um lockdown domiciliar.

Em Portugal, mais de sete milhões de pessoas (70% da população) respeitam desde quarta-feira um confinamento de pelo menos duas semanas devido ao aumento preocupante de casos, em um país relativamente preservado da pandemia na primeira onda.

Em Paris, novas restrições

A França iniciou seu novo lockdown desde 30 de outubro. Em Paris, as autoridades municipais anunciaram novas restrições, que incluem o fechamento de algumas lojas que vendem bebidas alcoólicas e restaurantes que oferecem comida para viagem a partir das 22h porque, "em alguns casos, foram constatados abusos", explicou a prefeita Anne Hidalgo.

Em outros países da Europa, as imagens são similares: a Áustria adotou um toque de recolher noturno, a Polônia fechou bares e lojas, a Hungria retomou o estado de alerta e teme um colapso dos hospitais e na Suíça o exército foi colocado à disposição dos cantões para organizar hospitais ou transferências de pacientes.

