Papa Francisco vai receber família de brasileira morta durante atentado em Nice

O Papa Francisco deve receber as famílias das vítimas do ataque de Notre Dame em NIce. AP - Gregorio Borgia

Texto por: RFI 3 min

As famílias de Nadine Devillers, [da brasileira] Simone Barreto Silva e de Vincent Loquès, as três vítimas do atentado de Nice, no sul da França, serão recebidas pelo papa Francisco no Vaticano, junto ao prefeito de Nice, Christian Estrosi. Em setembro de 2016, o papa Francisco já havia concedido uma benção às famílias das vítimas do atentado de 14 de julho na famosa Promenade des Anglais, nessa mesma cidade da Riviera Francesa.