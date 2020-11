Reino Unido e União Europeia vivem ameaça de "no deal" em acordo pós-Brexit

Boris Johnson, Primeiro-ministro britânico. Londres, 31 de Outubro de 2020. AFP - ALBERTO PEZZALI

Texto por: RFI 3 min

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reconheceram neste sábado (7) "divergências importantes" para chegar a um acordo pós-Brexit. As negociações continuarão na próxima semana, mas a ameaça do "no deal" ainda paira no ar.