Manifestação na Geórgia contra fraude nas eleições é contida com gás lacrimogênio

Manifestantes diante da tropa de choque durante uma manifestação da oposição contra os resultados de uma eleição parlamentar, em frente ao prédio da Comissão Eleitoral Central (CEC) em Tbilisi, Geórgia, 8 de novembro de 2020 REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Texto por: RFI 2 min

A polícia da ex-república soviética da Geórgia usou canhões de água e gás lacrimogêneo neste domingo (8) em Tbilisi durante uma manifestação de milhares de opositores que exigem novas eleições, acusando as autoridades de terem fraudado as anteriores em benefício do partido no poder.