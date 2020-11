Ex-república soviética, Moldávia elege uma mulher pró-europeia para presidente

A ex-primeira-ministra pró-Europa Maia Sandu venceu neste domingo o segundo turno das eleições presidenciais na Moldávia, após a apuração de 99% dos votos. AP - Roveliu Buga

Texto por: RFI 3 min

A candidata pró-europeia Maia Sandu torna-se oficialmente nesta segunda-feira (16) a primeira mulher presidente desde a independência do país em 1991. Ela totaliza 57% dos votos ao final do segundo turno das eleições presidenciais na Moldávia, contra 43% do atual presidente, o pró -Kremlin Igor Dodon. O notável avanço de Maia Sandu foi garantido pela mobilização recorde da diáspora, que lhe deu a vitória por mais de 90%.