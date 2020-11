Vaticano investiga suposta “curtida” do papa em foto sensual de modelo brasileira

Vaticano investiga curtida de perfil do papa em foto sexy de modelo brasileira.

O Vaticano abriu uma investigação sobre a suposta "curtida" que teria sido dada pelo papa Francisco, em sua conta no Instagram, de uma foto da modelo brasileira Natalia Garibotto seminua. A Santa Sé está em contato com os administradores da rede social para saber se a conta foi pirateada.

A história começou há uma semana, quando o site Barstool Sports noticiou que @franciscus, a conta do papa Francisco no Instagram, teria curtido uma postagem sexy de Natalia Garibotto. Na imagem que recebeu o “like”, a modelo brasileira, mais conhecida como Nata a Gata, aparece com um uniforme de colegial estilizado e biquíni fio-dental.

A postagem foi tirada do ar no sábado (14). Mas a modelo, que vende conteúdo erótico para assinantes, fez capturas da tela e repostou a imagem na qual é possível ver que @franciscus e outras 114 mil pessoas curtiram sua foto.

“Pelo menos vou para o céu”, disse Natalia, diante dessa notoriedade inesperada, provocada pelo suposto “like” papal, mas também pelo burburinho feito pela imprensa mundial. O assunto ganhou destaque em revistas e sites do mundo todo, que noticiam o que está sendo chamado de "curtida constrangedora" do papa.

A assessoria de imprensa da Santa Sé se recusou a fazer comentários. Mas segundo informações divulgadas pela Catholic News Agency (CNA), as contas nas redes sociais do sumo pontífice são administradas por vários funcionários da Santa Sé. Uma das hipóteses é que um community manager, pensando que estava em sua conta pessoal, tenha visitado e curtido a página da brasileira enquanto estava na conta do sumo pontífice.

O Vaticano exclui a hipótese de que o “like” venha de suas equipes e, segundo fontes oficiais, abriu uma investigação para descobrir quem está por trás da polêmica curtida. A conta @franciscus tem 7,4 milhões de seguidores.

(Com informações da AFP)

