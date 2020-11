Homem é preso em Berlim por bater seu carro no portão do escritório de Angela Merkel

Os bombeiros removem o carro que bateu no portão da entrada principal da chancelaria em Berlim, no gabinete da chanceler alemã Angela Merkel em Berlim, Alemanha, 25 de novembro de 2020. As cartas escritas no carro diziam: "Seus malditos assassinos de crianças e pessoas velhas". REUTERS - FABRIZIO BENSCH

Texto por: RFI 2 min

A polícia alemã declarou nesta quarta-feira (25) que deteve um homem que jogou um carro contra o portão da chancelaria alemã no centro de Berlim, no que parecia ser um protesto "contra a globalização". O prédio, onde trabalha a chanceler Angela Merkel, faz parte do chamado "bairro governamental" da capital alemã, e se situa em uma praça próxima ao Reichstag, o parlamento alemão.