Negociações para acordo comercial pós-Brexit entram em estágio crítico

Michel Barnier, usando uma máscara da União Europeia, chega a um centro de conferências para negociações sobre um acordo comercial com o Reino Unido, em 9 de novembro de 2020 em Londres. AFP

Texto por: RFI 4 min

Os europeus não esconderam seu ceticismo nesta sexta-feira (27) sobre as chances de um acordo comercial pós-Brexit com o Reino Unido, enquanto aguardam a retomada das negociações em Londres, agora em um estágio crítico. “Não estamos longe do momento do ‘é pegar ou largar’”, revelou o negociador-chefe da União Europeia, Michel Barnier, durante reunião pela manhã com o Estados membros do bloco, de acordo com comentários relatados pelos participantes.