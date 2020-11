Rede de tráfico de cocaína entre Brasil e Europa é desmantelada pela Polícia europeia

Quarenta e cinco pessoas foram presas em uma operação internacional contra uma rede criminosa que enviava toneladas de cocaína do Brasil para a Europa, anunciou a Agência Europeia de Polícia (Europol) nesta sexta-feira (27).

Mais de 52 toneladas de cocaína foram apreendidas pelas autoridades policiais ao longo desta investigação, realizada em três continentes, informou a Europol em um comunicado.

Cerca de mil policiais participaram de aproximadamente 180 buscas domiciliares em diferentes países, que resultaram na prisão das 45 pessoas: 38 no Brasil, quatro na Bélgica, duas nos Emirados Árabes Unidos e uma na Espanha.

“A investigação revelou que esta rede de narcotráfico foi responsável pela importação anual de pelo menos 45 toneladas de cocaína nos principais portos marítimos europeus, com lucros superiores a € 100 milhões (aproximadamente R$ 639 milhões) em um período de seis meses", revelou a Europol, que coordenou a operação.

A polícia também apreendeu veículos de luxo, aviões e casas, principalmente no Brasil e na Espanha, além de aproximadamente € 12 milhões (cerca de R$ 76 milhões) em dinheiro em Portugal, informou a agência com sede em Haia.

De acordo com a Europol, a rede criminosa mantinha contatos com cartéis de drogas no Brasil e em outros países da América do Sul, que se encarregavam do preparo e do embarque da cocaína, transportada para a Europa em contêineres marítimos.

(Com informações da AFP)

