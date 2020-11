Covid-19: com mais de 400 mil mortos, países europeus flexibilizam lockdown

Vários países da Europa, entre eles a França, flexibilizam neste fim de semana o lockdown imposto para conter o avanço da pandemia de Covid-19. Mais de 400.000 mortes foram registradas no continente desde o início da epidemia, de acordo com um balanço publicado neste sábado (28).

Na França, todas as lojas podem abrir a partir deste sábado, algumas semanas antes do Natal, o que é um verdadeiro alívio para milhares de comerciantes, que tiveram que fechar suas portas em 30 de outubro, quando começou o lockdown imposto pelo governo. O comércio poderá abrir até as 21h (hora de Paris) e deve respeitar um protocolo sanitário rígido.

Na Polônia, os shoppings centers abrem a partir deste sábado. Já irlandeses e belgas terão que esperar até terça-feira (1°) para a reabertura das lojas. “Os esforços e sacrifícios de cada um entre nós funcionaram. Vidas foram salvas”, disse o primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, à rádio pública RTE.

Já o premiê belga, Alexander Croo, declarou que a situação no país melhora, “mas é importante manter essa direção”. Algumas regiões da Itália também devem diminuir suas restrições a partir de domingo (30), permitindo a reabertura de comércios que não vendem produtos considerados de primeira-necessidade. Mas nas regiões da Lombardia (norte), do Piemonte (noroeste) e da Calábria (sul), bares e restaurantes continuarão fechados, assim como na França e na Bélgica.

Restrições continuam

A Alemanha, considerada exemplo na luta contra a Covid-19, decidiu manter as restrições até início de janeiro. No Chipre, as autoridades decidiram impor um toque de recolher a partir de segunda-feira (30) e na Turquia, a mesma medida foi tomada, a partir deste sábado, em função da idade.

Na Grã Bretanha, o País de Gales vai endurecer as restrições visando bares e restaurantes para limitar a circulação do vírus antes do Natal. A Inglaterra impôs um sistema de alerta em três níveis para sair do lockdown, medida que não agrada os britânicos.

Mas apesar do relaxamento das regras em alguns países, o continente europeu está longe de se livrar do coronavírus e a epidemia continua fazendo muitas vítimas. A Europa é a segunda região do mundo mais atingida e ultrapassou neste sábado 400.000 mortes por Covid-19.

Mais de 36.000 pessoas morreram na última semana, a média mais alta desde o início da pandemia. Os países mais atingidos são Reino Unido, com 57.551 mortos, a Itália, com 53.677 e a França, com 51.914 vítimas fatais.

(Com informações da AFP)

