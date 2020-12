2ª onda de Covid-19 perde força em Portugal, mas governo prefere manter restrições até o Natal

Portugal segue em regime de lockdown pelo menos até 23 de dezembro. AP - Armando Franca

Texto por: RFI 4 min

A segunda onda da pandemia de Covid-19 começou a perder força em Portugal. No entanto, as autoridades decidiram manter as restrições sanitários impostas para conter a propagação do vírus. O governo espera com isso poder flexibilizar as medidas com durante as festas de fim de ano.