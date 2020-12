Itália já tem mais de 60 mil mortos vítimas da Covid-19 e pode bater recorde europeu

A Itália ultrapassou nesse domingo (6) o saldo de 60 mil mortos vítimas da Covid-19. Os italianos se aproximam do Reino Unido, país europeu com maior número de óbitos provocados pelo coronavírus.

Segundo o último balanço, o Reino Unido continua sendo o país da Europa com mais vítimas fatais do vírus, com 61.245 óbitos desde o início da pandemia. Mas os italianos se aproximam desse saldo.

Apesar de todas as medidas tomadas pelas autoridades para conter a propagação da pandemia, a Itália já registrou 1.728.878 casos de Covid-19. De acordo com o balanço divulgado neste domingo pelo ministério italiano da Saúde, 60.078 pessoas morreram em decorrência do vírus. A média atual é de 700 mortos por dia. Mas na quinta-feira (3), o país contabilizou 993 óbitos, o número diário mais elevado desde o começo do surto.

Com uma morte para cada 1.000 habitantes, a Itália registra um dos priores balanços da Europa. Sua taxa de mortalidade (número de óbitos com relação ao número de casos) é de 3,47%. Apenas a Grã-Bretanha registra um balanço pior entre os europeus, com 3,55%. Os italianos são seguidos dos espanhóis e dos franceses, que apresentam, respectivamente, índices de 2,75% e 2,35%.

Queda nas novas contaminações

No entanto, o número de novas contaminações vem desacelerando na Itália e na última semana teve uma queda de 18,5%. Mesmo assim, o ministro italiano da Saúde, Roberto Speranza, alertou para o risco de uma piora durante as festas de fim de ano. “Se baixarmos nossa guarda, corremos o risco de ter uma nova recrudescência em janeiro ou fevereiro e não podemos deixar isso acontecer”, declarou em entrevista à rede de televisão SkyTG24.

Via del Corso, em Roma, lotada no primeiro fim de semana de dezembro, apesar das restrições sanitárias. AP - Cecilia Fabiano

Mas isso não impediu a população de sair de casa. Nesse primeiro fim de semana de dezembro, a Via del Corso, um das ruas comerciais mais famosas de Roma, ficou lotada para as compras de Natal.

Na quinta-feira, o chefe do governo italiano Giuseppe Conte já havia anunciado uma série de medidas de restrição específicas que serão implementadas para o período das festas de fim de ano. Entre elas, a impossibilidade de viajar de uma região para outra entre 21 de dezembro de 6 de janeiro. O toque de recolher também continuará em vigor entre 22h e 5h, e até 7h para a noite da virada do ano.

